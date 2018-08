Tudorel Toader a anuntat candidatii admisi la sefia DNA: Urmeaza interviurile

in data de 03 septembrie 2018, incepand cu ora 11:00, primii 3 candidati declarati admisi;

in data de 04 septembrie 2018, incepand cu ora 08:30, urmatorii 3 candidati declarati admisi.

ARMEANU Sorin

BODEAN Andrei

FLOREA Adina

LUPULESCU Nicolae

SCUTEA Gabriela

TANASE Paula - Nicoleta

Conform unui anunt postat pe site-ul Ministerului Justitiei, interviurile vor fi sustinute astfel:Lista celor 6 candidati publicata pe site-ul ministerului este urmatoarea:Inscrierile s-au incheiat si lista competitorilor a fost publicata pe site la data de 24 august. Conform calendarului anterior anuntat , rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de Internet la data de2018.ministrului justitiei va fi/vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justitiei inainteaza propunerea Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functia de conducere", a mai decis ministrul Tudorel Toader.