Tudorel Toader a vorbit despre justitie cu vice-ambasadorul Marii Britanii, inainte de a prezenta raportul privind DNA

Ziare.

com

"Intrevederea s-a desfasurat in contextul in care Romania va prelua Presedintia Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019, perioada in care va avea loc Brexit-ul. In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare la parcursul Legilor Justitiei si stadiul actual al acestora, precum si modificarea Codului Penal si Codului de Procedura penala", se precizeaza in comunicatul Ministerului Justitiei.In ceea ce priveste Legile Justitiei, Tudorel Toader a prezentat stadiul actual si etapele parcurse cu privire la cele trei proiecte de acte normative, legile adoptate si solutiile legislative constatate ca fiind neconstitutionale, scrie in comunicat.Tot joi dimineata, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a spus, intr-un interviu la RFI Romania, ca nu vede motive pentru o revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.