Tudorel Toader anunta azi daca a gasit sef nou pentru DNA

Cei patru candidati inscrisi in cursa -- procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA,- procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General,- procuror sef adjunct al DNA si- procuror sef serviciu in structura centrala a DNA - au sustinut joi interviul la sediul Ministerului Justitiei.Toader a declarat, vineri dimineata, ca spera ca pana la ora 12:00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele."La ora 12:00, sper sa finalizam procedura si sa va putem anunta rezultatele", a declarat Toader, la sediul Ministerul Justitiei.Intrebat despre modul in care s-au desfasurat interviurile, ministrul Justitiei a spus ca acestea au decurs potrivit procedurii, iar "despre rezultate si impresii" va putea vorbi numai dupa finalizarea procedurii.De asemenea, acesta a reiterat ideea ca e posibil ca unul dintre cei patru candidati sa fie numit procuror-sef, asa cum este posibil ca niciunul sa nu fie."In mod firesc regulamentar, exista aceasta posibilitate, pe care eu am enuntat-o si, daca vreti, o repet. Da, este posibil sa desemnam un candidat, dupa cum este posibil, da, sa nu desemnam niciun candidat. Nu inseamna optiunea mea, ci cele doua posibilitati", a mai afirmat Tudorel Toader.In cadrul interviului, fiecarui candidat i s-a alocat aproximativ o ora si jumatate - 30 de minute pentru sustinerea proiectului de management si o ora pentru a raspunde la intrebari.Functia de procuror sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata din aceasta calitate printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis , care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale."Propunerea/propunerile ministrului Justitiei va fi/vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii.Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere", preciza MJ la anuntarea inceperii selectiei pentru sefia DNA.