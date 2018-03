Udrea reactioneaza cu nervi la fotografiile in care apare alaturi de Bica in Costa Rica (Foto)

De ce a reactionat asa

"Sunt gravida!" Nu pare...

"Dar, ca sa satisfac placerea unora de a manca rahat si pentru a-i scuti pe romanii cu care ne intalnim pe la pizza sa ne faca poze pe furis, de maine ma ocup sa aveti un raport in imagini al prezentei mele aici", a adaugat nervoasa Elena Udrea.Totul a inceput dupa ce un roman a postat pe Facebook, duminica seara, fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica, despre care sustine ca au fost facute in Costa Rica, unde cele doua au recunoscut ca se afla dupa ce au plecat din tara.Fotografiile au fost postate de Narcis Vlad Barbu, fiind insotite de urmatorul text: "Nuti, spaima Plescoilor, e la fel de blonda, la fel de neburtoasa si foarte departe de bratul prea scurt al legii. Live din Jaco, Costa Rica. Intereseaza pe cineva? Macar sa redistribuie, pana ajunge la altcineva, pe care chiar il (o) intereseaza. Ma urmariti, domnule secretar de stat?"Fostul ministru al Turismului a declarat, pe 17 februarie, ca este in Costa Rica si ca a vizitat-o pe Alina Bica, precizand ca va reveni in Romania dupa ce va finaliza mai multe proceduri medicale, avand o sarcina gemelara. Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica."Mi-am propus sa mai stau, nu foarte mult. Eu sunt intre doua proceduri medicale pe care le fac la Atena. Dupa ce am terminat una dintre ele, am venit pana aici sa-mi vizitez prieteni foarte buni.Am etapa a doua a acestor proceduri, undeva intr-o saptamana. Dupa aceea, daca toate lucrurile vor fi bine din punct de vedere al acestor proceduri, atunci ne vedem acasa (...) Am vazut si aceste opinii, ca Costa Rica e o tara in care poti face orice. Nici pe departe. Nu e o tara din Africa, in care cu o mie de dolari devii presedintele tarii. (...)M-am vazut cu Alina Bica. De fapt, asta a si fost unul dintre motivele pentru care am decis, intre aceste doua proceduri, sa vin pana aici, aveam si ceva de facut, dar am vrut sa o vad pentru ca mi-am dorit sa o vad de sarbatori si nu am reusit sa vin. Stiam ca trece printr-o perioada foarte grea si nu se simte bine, fizic vorbind, si, da, am vazut-o pe Alina. Fizic nu este intr-o stare buna. Convingerea mea este ca se va intoarce. Dupa ce isi rezolva situatia in care se afla cred ca se va intoarce", a declarat Elena Udrea la Antena 3.Intrebata daca ar trai in Costa Rica, Udrea a raspuns: "Oriunde te-ai afla, tot acasa vrei sa traiesti".Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Udrea sustine ca este insarcinata cu gemeni."Este vorba de o sarcina gemelara. Sanatosi sa fie. Nu au fost recomandate calatoriile, insa vad ca lucrurile au iesit destul de bine si in pofida acestui drum destul de lung pe care l-am facut. Aici este liniste", spune Udrea.Dupa aparitia pozelor postate ieri pe Facebook, multi internauti si-au exprimat dubiile legat de sarcina fostului ministru.I.S.