Un comisar de politie a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare pentru o spaga de aproape 180.000 de euro

El a fost gasit vinovat de luare de mita, trafic de influenta si spalare de bani. Decizia definitiva a fost data de Curtea de Apel Oradea.Initial, Tribunalul Satu-Mare l-a condamnat, in octombrie 2017, la 4 ani si 6 luni de inchisoare. Magistratii au mai decis sa-i confiste politistului suma de 24.000 de euro si doua terenuri in valoare de 150.000 de euro.In acelasi dosar, afaceristul Vasile Nagy a fost condamnat la 4 ani si 8 luni inchisoare pentru complicitate la spalare de bani.Sotia lui Adrian Bota este denumita de presa locala drept "sexy-pedelista" si a ocupat o perioada functia de presedinte al Organizatiei de Femei a PDL din Satu Mare, ulterior devenind sefa PMP Satu Mare.Procurorii DNA au subliniat ca, in schimbul primirii foloaselor mentionate, Adrian Bota a promis ca isi va incalca atributiile de serviciu cu ocazia instrumentarii unui dosar penal al Parchetului de pe langa Judecatoria Satu-Mare, dosar ce ii fusese repartizat, "in sensul ca va audia mai multe persoane in sensul dorit de denuntator, urmand ca acele declaratii sa fie folosite de acesta in vederea admiterii unei cereri de revizuire aflate pe rolul Tribunalului Satu Mare si a pronuntarii unei hotarari de achitare"."A promis ca va interveni direct pe langa judecatorul de la Tribunalul Satu-Mare, la care fusese repartizata initial cererea de revizuire, respectiv indirect pe langa un judecator de la Curtea de Apel Oradea, prin intermediul unui politist, pentru ca acestia sa admita in fond cererea de revizuire si sa pronunte hotarari de achitare a denuntatorului.De asemenea, Bota i-a solicitat denuntatorului ca, in schimbul acestor prestatii, sa-i transfere dreptul de proprietate asupra a doua terenuri, situate in municipiul Satu Mare si in comuna Viile, detinute de denuntator", se mai arata in comunicatul DNA.Pentru a disimula identitatea reala a beneficiarului celor doua terenuri primite ca titlu de mita, respectiv cu titlu de trafic de influenta, Adrian Bota i-a dispus denuntatorului sa incheie doua contracte de vanzare-cumparare a acelor bunuri in care, drept cumparatori, au figurat persoane apropiate din cercul celor doi inculpati, fara ca acestea sa achite vreodata pretul acelor terenuri."Inculpatul Nagy Vasile, la solicitarea lui Adrian Bota, a gasit persoanele respective, cu toate ca stia ca, prin incheierea acelor contracte de vanzare-cumparare, terenurile ii reveneau de facto politistului, ca urmare a savarsirii unei infractiuni de catre acesta.Procurorii anticoruptie au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, precum si poprirea sumelor de bani existente si viitoare in conturile detinute de Bota", se mai arata in comunicatul DNA.I.S.