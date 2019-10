Un deputat USR depune plangere la DNA in scandalul avioanelor TAROM oprite la sol

Ziare.

Reamintim ca dupa ce a fost demisa, pe data de 15 octombrie, din functia de director-executiv al TAROM, Madalina Mezei a sustinut ca ministrul Razvan Cuc i-ar fi cerut sa tina la sol 5 aeronave cu care urmau sa calatoreasca spre Bucuresti parlamentari din Opozitie, in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura care a rasturnat Guvernul Dancila.Cuc a negat ca ar fi cerut ca aeronavele sa ramana la sol, dar a recunoscut ca s-a interesat de lista de pasageri. In plus, Cuc a sustinut ca Mezei a fost demisa de Consiliul de Administratie (CA) al TAROM din cauza slabelor performante manageriale.Ca urmare, Viorica Dancila a anuntat ca a trimis Corpul de control atat la Ministerul Transportului, cat si la TAROM , pentru a investiga situatia.In plus, DNA a anuntat ca s-a autosesizat si a audiat-o pe Madalina Mezei ca martor, in cursul diminetii de luni.Acum, deputatul de Cluj vrea sa sesizeze DNA. El a povestit, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca aflase inainte de ziua motiunii ca se incearca tinerea la sol a avioanelor."Am avut programate deplasari nu dinspre Cluj spre Bucuresti, ci dinspre Iasi. Eu in ziua motiunii, ziua de joi, ar fi trebuit sa vin dinspre Oradea cu o cursa care pleca la 09:10, dar am ales sa vin cu o zi mai devreme, cu o cursa din Iasi.Am fost avertizat cumva de liderul nostru de grup, Stelian Ion, ca se incearca aceste manevre. Cum s-ar spune, am aflat pe surse. Asa ca am venit cu o zi mai devreme", a declarat Emanuel Ungureanu.