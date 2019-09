Un director ANAF a fost pus sub acuzare de DNA pentru o spaga de 7 milioane de lei

Dosarele lui Stroe

Potrivit DNA, in perioada iulie 2011-februarie 2012, Dan Stroe ar fi pretins de la trei oameni de afaceri suma totala de 6.922.790 lei (3.020.588 lei, 1.257.902 lei si 2.644.300 lei), "."Banii respectivi, reprezentand 10% si 20% din valoarea contractelor, ar fi fost remisi functionarului indirect, prin transfer bancar, in contul unor societati indicate si controlate de acesta din urma, in baza unor contracte fictive de prestari servicii, explica anchetatorii.Unul dintre afaceristii care i-ar fi platit "comisionul" este directorul general al firmei Omnilogic, Gabriel Marin, potrivit unor surse judiciare. Acesta a fost pus joi sub acuzare in acest caz.Intr-unul dintre cazuri, Dan Stroe l-ar fi determinat pe administratorul uneia dintre societatile agreate sa incheie contractele respective in scopul de a disimula originea ilicita a sumelor pretinse si primite.Dan Stroe a mai fost implicat in anchetele DNA in dosarul in care fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane de lei.In acest caz, Stroe a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei, admis de Tribunalul Bucuresti, si a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Fostul sef al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne mai este implicat si in celebrul dosar privind "Mafia Zaharului", realizat de procurorii DIICOT. El a fost condamnat in prima instanta la 7 ani de inchisoare.