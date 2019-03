Un fost baron PSD, judecat pentru un contract de 350.000 de euro: Inaugurarea maternitatii in prag de alegeri "era o chestiune de viata si de moarte"

Dosarul "Maternitatea"

Ce a fost prima data?

"Era o chestiune de viata si de moarte"

Ziare.

com

Aceasta a fost una dintre intrebarile pe care procurorul DNA le-a pus astazi fostului presedinte al CJ Buzau, Victor Mocanu, in fata completului de 5 judecatori de la INalta Curte. Politicianul contesta o condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul "Maternitatea"."Au fost sapte contracte, sunt 7 obiective distincte, cu coduri numerice diferite din nomenclatorul de produse. Niciunul din cele 7 contracte nu depaseste plafonul legal", s-a aparat Victor Mocanu.Fostul baron PSD a incercat sa arunce vina pe compartimentele de specialitate din subordinea CJ Buzau care s-au ocupat de aceste achizitii.Procurorul DNA a insistat cu intrebarea.", ingaima Victor Mocanu. A fost momentul in care au intervenit si aparatorii sai, pentru a-l salva de a face o gafa.Potrivit acuzarii, Mocanu ar fi incheiat, in acest caz, 8 contracte de furnizare de echipamente medicale (dintre care 7 de achizitie directa si unul de inchiriere) in conditii de nelegalitate.Victor Mocanu a fost senator PSD (2012-2016) si presedinte al CJ Buzau (2004-2012) . Procesul priveste modul in care politicianul a inaugurat maternitatea pe 1 iunie 2012, cu cateva zile inainte de scrutinul pentru alegerea autoritatilor locale, scrutin la care Victor Mocanu a candidat independent pentru un nou mandat de presedinte al CJ Buzau.Maternitatea a fost inaugurata cu o ceremonie fastuoasa, urmata de o zi a portilor deschise. Buzoienii au avut acces la primele doua etaje ale unitatii spitalicesti, mobilate si utilate cu aparatura inchiriata de la firma Medical Finance Projects pe sume importante de bani. Pretul chiriei: 50.000 de euro/luna.Unitatea medicala inaugurata de politician nu a functionat niciodata, desi i-a costat pe buzoieni aproape 16 milioane de euro, totul a fost un spectacol.O alta intrebare cheie pusa de magistrati: cum a fost posibil ca furnizorii de echipamente medicale sa trimita ofertele la CJ Buzau, inainte de intocmirea referatelor de necesitate.", a precizat Mocanu.In fata instantelor, fostul baron PSD a explicat ca este nevinovat si ca tot ce a facut a fost corect."In timp ce in tara se daramau sau cadeau spitale, in Buzau s-a construit o maternitate cu o dotare de 180 de paturi. Regret profund ca s-a dat nastere acestei interpretari a modului in care s-a facut o parte din achizitie, care sigur nu poate sa umbreasca realizarea care s-a facut. Fosta maternitate functiona in cladirea fostei inchisori", povesteste Mocanu.Intrebat daca inaugurarea maternitatii a avut un scop electoral, Mocanu a negat acest lucru."In 2008 le-am promis buzoienilor ca la sfarsit de mandat voi da in folosinta o maternitate. In Buzau nu era o urgenta darea in folosinta a acestei maternitati. Era o chestiune de viata si moarte in Buzau. Nu a avut un caracter electoral", a conchis Mocanu.