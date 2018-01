Un fost deputat PNL a fost trimis in judecata pentru ca ar fi luat mita de 5,3 milioane euro

Ziare.

"In perioada iunie - noiembrie 2009, inculpatul Anton Marin (...) a acceptat promisiunea si ulterior, a primit, de la reprezentantul filialei din Romania a companiei internationale care avea in executare contractul de modernizare la aeroportul Otopeni (martor in cauza), suma totala de 22.760.654 lei (aproximativ 5,3 milioane euro la cursul de schimb din acea perioada), ce reprezenta un comision de 3,5% din valoarea cu care urma sa se suplimenteze contractul de executie a lucrarilor.Banii respectivi au fost primiti de inculpat pentru a aviza, in perioada 15 iunie - 17 iulie 2009, documentatia privind obiectivul de investitii ''", sustin procurorii DNA.Alaturi de Marin Anton, care a fost si director general la Rafo Onesti si fost membru si al PDL, a fost trimis in judecata pentru complicitate la luare de mita, si Mihai Adrian Ionescu, director general adjunct al Directiei de Coordonare si Monitorizare Autostrazi din cadrul CNADR si fost consilier al ministrului Transporturilor."Inculpatul Anton Marin a beneficiat de ajutorul inculpatului Ionescu Adrian Mihai care, in luna iunie 2009, cu ocazia unei intalniri pe care acesta din urma a avut-o cu reprezentantul companiei internationale, i-a specificat acestuia "pretentiile" primului inculpat precum si modalitatea de remitere a banilor.Astfel, intre compania internationala si societatea controlata de inculpatul Anton Marin a fost incheiat un contract de subantrepriza, suma de 22.760.654 lei fiind achitata prin transfer bancar, in perioada 23 iulie - 20 noiembrie 2009, si reprezenta contravaloarea unor lucrari de organizare santier care nu au fost executate in realitate. Suma de bani obtinuta in modalitatea de mai sus a fost folosita in interesul firmei unde inculpatul Anton Marin era asociat", se mai arata in comunicatul DNA.Procurorii DNA au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor imobile ce apartin lui Anton Marin.