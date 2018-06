Un fost director IT din Ministerului Justitiei a fost condamnat la sase ani de inchisoare, pentru luare de mita

Ziare.

Ion Krech este acuzat ca a primit 274.000 euro de la firme de software, ca sa le ajute sa castige licitatii pentru atribuirea si realizarea proiectelor de informatizare derulate de MJ, in valoare de aproape 30 de milioane de lei.Magistratii l-au condamnat pe Krech la cinci ani inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata si la patru ani inchisoare pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave.A fost aplicata pedeapsa cea mai grea, cea de cinci ani de detentie, la care judecatorii au adaugat o treime din cealalta pedeapsa.In plus, lui Krech i se interzice exercitarea unor drepturi timp de patru ani dupa executarea pedepsei, printre interdictii numarandu-se si cea de a a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunilor.Totodata, fostul director din Ministerul Justitiei trebuie sa plateasca, potrivit sentintei judecatoresti, suma de 19 047 532 lei, reprezentand despagubiri materiale, Ministerului Justitiei, care s-a constituit parte civila in acest dosar.Decizia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de 10 zile de la comunicare.Ion Krech a fost trimis in judecata in decembrie 2016.Procurorii DNA Ploiesti sustin ca acesta ca a primit 274.000 euro de la firme de software ca sa le ajute sa castige licitatii pentru atribuirea si realizarea proiectelor de informatizare derulate de MJ, in valoare de aproape 30 de milioane de lei. In acelasi dosar, fostul deputat Relu Fenechiu a fost condamnat, in noiembrie, la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare, dupa ce a recunoscut faptele de trafic de influenta si spalare de bani.