Un fost secretar de stat din Guvernul Dancila, condamnat la plata unei amenzi penale dupa ce si-a ascuns veniturile in declaratia de avere

Sentinta vine dupa ce Pirvanescu a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA si a pledat vinovata pentru trei acte materiale de fals in declaratii in forma continuata. Potrivit DNA, fostul secretar de stat ar fi atestat imprejurari necorespunzatoare adevarului in declaratiile de avere depuse in anii 2017, 2018 si 2019.Tribunalul Bucuresti a admis, pe 27 ianuarie, acordul incheiat intre fostul secretar de stat si procurorii DNA, dar decizia nu este definitiva.Paula-Marinela Pirvanescu a ajuns in Guvern la propunerea PSD Mehedinti, potrivit presei locale. Ea a fost demisa pe 8 noiembrie, in momentul in care premierul Ludovic Orban a eliberat din functie 79 de functionari de rang inalt din Guvern.DNA prezinta ce a declarat in fals fostul secretar de stat.- A declarat cu titlu de venituri din salarii incasate in anul 2016 o suma cu 19.370 de lei mai mica decat suma pe care a incasat-o cu acest titlu de la o societate comerciala;- A declarat ca nu are datorii, desi inregistra datorii in cuantum de 165.351 de lei.- Nu a declarat venituri salariale de la angajatorul Camera Deputatilor in suma totala de 12.709 lei;- A declarat ca nu are datorii, desi inregistra datorii in cuantum de 149.226,8 lei;- Nu a declarat veniturile din cedarea folosintei bunurilor.- A declarat ca nu are datorii, desi inregistra datorii in cuantum de 739.812,5 lei.