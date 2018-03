Un Mare Venerabil a povestit magistratilor din Timisoara secretele Masoneriei si cum sunt initiati ucenicii

Cazul de la Timisoara

Nuantele dintre Asociatie si Ordin

"Procedura de initiere este spectaculoasa"

Care este rolul "acoperitorului"

Banuiala Marelui Venerabil

Cine ar trebui sa faca pasul in spate

Intrebarea lui Liviu Popa

DNA: S-au inscris pentru a obtine protectia

Un judecator sau un demnitar poate fi membru al Ordinului MLNR, dar sa nu fie membru al Asociatiei MLNR? Practic o persoana poate fi mason, sa participe la activitatile curente ale Lojii sale, dar sa nu fie membru in ONG-ul MLNR? Aceasta este una din intrebarile la care magistratii de la Curtea de Apel Timisoara trebuie sa raspunda intr-un dosar in care sunt judecati fostul sef al Politiei Romane, chestorul Liviu Popa (49 de ani), si judecatorul Ovidiu Galea (49 de ani) de la Tribunalul Bihor. Cei doi sunt judecati si pentru acuzatii de fals in declaratii in forma continuata, care au legatura cu apartenenta lor la Masonerie, aspect pe care nu l-au precizat niciodata in declaratiile de interese, care se depun anual. Astfel, diferenta dintre Ordin si Asociatie ar putea fi salvarea acestora in acest caz.La DNA, Ovidiu Galea a negat acuzatiile. Liviu Popa a negat initial acuzatiile, iar ulterior si-a rezervat dreptul la tacere si si-a rezervat dreptul de a face marturii in fata judecatorului. Cei doi au fost membri cu gradul de maestru mason ai Lojei Tara Crisurilor, nr. 162 din Oradea din cadrul Marii Loji Nationale din Romania (MLNR). Gradul de "Maestru Mason" reprezinta "gradul sublim in Masoneria Simbolica", conform Regulamentului General al MLNR.In acest caz, mai sunt trimisi in judecata mai multi functionari si agenti si ofiteri de politie din Bihor, pentru infractiuni de coruptie. Este vorba de un proces fara precendent in Justitia din Romania.Acest dosar s-a judecat la Curtea de Apel Oradea, dar a fost stramutat anul trecut la Curtea de Apel Timisoara si are stabilit urmatorul termen de judecata pe 12 martie.Pe 12 februarie 2018, Curtea de Apel Timisoara a audiat unul dintre martorii cheie din proces. Este vorba de administratorul public al orasului Oradea, fostul procuror Dacian Salvator Palladi. Acesta este membru al Asociatiei MLNR din 1998 si din 2004, de la infiintare, al Lojei Tara Crisurilor nr. 162. El a ocupat functia de Maestru Venerabil in Scaun in cadrul acestei loji."Nicio Loja din tara nu are personalitate juridica, din cunostintele mele structura nationala, Asociatia MLNR, are personalitate juridica. Aceste loji alcatuiesc structura, trupul MLNR. In punctul meu de vedere, aceste Loji fac parte din Asociatia MLNR. Pana sa fie deschis acest dosar penal, nu s-a pus in discutie distinctia intre Ordinul MLNR si Asociatia MLNR", a explicat fostul Maestru Venerabil.Palladi a aratat ca dupa ce s-a deschis un dosar la DNA, a fost posibil ca si alte persoane din Masonerie sa-si fi pus intrebarea daca trebuiau sa-si declarare apartenenta la Masonerie in declaratia de interese. "Pana la acest dosar penal, nu exista nicio distinctie intre Ordinul MLNR sau Asociatia MLNR, in sensul ca toti masonii participam in aceleasi Tinute si toti aveam aceiasi legislatie masonica. Nici inainte de acest dosar penal si nici in prezent nu facem vreo distinctie intre masoni care ar apartine Ordinului MLNR si masoni care ar apartine Asociatiei MLNR", a mai spus martorul.Administratorul public al orasului Oradea a explicat apoi magistratilor ca pentru a deveni mason, o persoana trebuie sa parcurga o perioada de initiere. Cineva poate ajunge frate mason dupa parcurgerea acestei proceduri si depunerea jurmanatului de ucenic."Procedura de initiere este spectaculoasa si este plina de simbolistica. O buna parte din procedura candidatul este legat la ochi si trece prin niste calatorii initiatice. Ulterior este dezlegat la ochi si ii poate vedea pe ceilalti membri ai Lojii si undeva spre sfarsitul ritualului, printre alte elemente si semneaza un juramant de ucenic. Vreau sa mentionez ca in cadrul acestei proceduri de initiere, candidatului i se atrage atentia ca trebuie sa se supuna legii statului al carui cetatean este, aceasta avand intaietate.Exista expresiain Masonerie. Acesta este persoana prin intermediul caruia candidatura celui care vrea sa intre in Masonerie este prezentata prealabil, initial fara prezenta fizica a candidatului. In Masonerie sunt trei grade: ucenic, calfa si ulterior maestru, dupa fiecare grad se depunde un juramant si exista anumite conditii pentru e deveni calfa si ulterior maestru", a mai aratat fostul Mare Venerabil al Lojii Crisurilor.Dacian Salvator Palladi a explicat ca in prezent Popa este "in adormire", in sensul ca nu mai frecventeaza Tinutele Lojii, iar Galea participa in continuare la Tinutele Lojii. El a dat mai multe explicatii judecatorilor despre cum functioneaza Masoneria."In Romania nu exista o legitimatie pentru masoni, putem insa solicita de la sediul central din Bucuresti asa numitele scrisori de good standing, acestea certifica calitatea de mason si membru al MLNR, in situatia in care vrei sa te prezinti la alte Loji din strainatate. Daca vrei sa mergi la alta Loja din tara, trebuie sa-l contactezi pe Maestrul Venerabil in Scaun din acea Loja sa-i spui ca vrei sa participi, sa astepti decizia lui. Cand mergi acolo nu te legitimezi cu cartea de identitate, ci ai o parola secreta pentru ca exista la fiecare poarta cate un acoperitor care verifica identitatea celor care participa", a mai explicat Palladi.De exemplu, in cazul Lojii Crisurilor nr. 162 din Oradea, convocarea era facuta prin sms-uri care erau date de secretarul Lojii."Cand m-am initiat eu in Masonerie, am primit o Constitutie si un Regulament semnate de Marele Maestru al MLNR. In urma cu 4-5 ani in toata tara, atunci cand se intra in Masonerie se primeste un pachet care contine, aproximativ, un sort, 2 perechi de manusi albe, manualul ucenicului si probabil si Regulamentul si Constitutia MLNR. Manualul ucenicului contine invataturi simbolice din Masonerie, aferente gradului de ucenic. La fel primeste un manual si pentru celelalte grade.Ca si mason platim o cotizatie lunara care se colecteaza de un trezorie al Lojii si se trimite la Bucuresti. Pe langa aceasta cotizatie mai plateam si un fond bursier si un fond numit Provita, ambele fiind colectate si varsate la Bucuresti la structura centrala, fiind destinata pentru sustinerea tinerilor studenti si ajutorul sotiilor sau familiilor fratilor decedati", si-a continuat marturia administratorul public al orasului Oradea.Palladi crede ca Popa si Galea au achitat aceste cotizatii si fonduri la zi, deoarece daca ar fi avut intarziere, trezorierul ar fi anuntat. Dupa deschiderea anchetei penale de la DNA, s-ar fi pus in discutie daca masonii sunt membri ai Asociatiei MLNR. In 2017, structura centrala de la Bucuresti a trimis un formular catre toate lojile in care masonii erau intrebati daca fac parte din Ordinul MLNR sau din Asociatia MLNR."Eu personal am completat anul trecut formularul in sensul ca sunt membru al Asociatiei MLNR. Dupa ce au fost completate aceste formulare de catre masoni nu exista nicio diferenta in fapt intre cei care se considera membri ai Ordinului MLNR si cei care au completat formularul in sensul ca sunt membri ai Asociatiei MLNR. Ar trebui sa speculez de ce a fost trimis in 2017 acest formular si realizez ca este o situatie sensibila si nu mi-as asuma sa dau un verdict pe acest subiect.Nu am auzit si nici nu am stiinta ca cineva din conducerea Asociatiei MLNR sa fi comunicat masonilor ca le este interzis sa-si declarare apartenenta la Masonerie in declaratiile de interese.Nici in urma acestui formular din 2017 care a fost transmis catre toate Lojile, privind apartenenta la Ordin sau Asociatie, nu am cunostinta sa se fi stabilit ceva in legatura cu completarea de interese privind apartenenta la Masonerie. Acoperitorul verifica la intrarea in templu in orice Loja masonica calitatea de mason a participantilor, astfel incat la nicio Tinuta nu poate participa o persoana care nu are calitatea de mason."Palladi a epxlicat ca Asociatia MLNR a fost infiintata in baza Legii asociatiilor si fundatiilor si ca a fost declarata de utilitate publica in timpul guvernarii Adrian Nastase. Unul dintre avocati l-a intrebat pe martor daca o persoana poate fi mason, dar fara sa faca parte din Asociatia MLNR."Din punctul meu de vedere, nu, iar situatia existenta, respectiv acest joc nascut, dualism, intre Ordinul MLNR si Asociatia MLNR isi are nefericirile ei", a explicat Palladi. Din punctul acestuia de vedere, cei care au optat in 2017 pentru a fi doar membri ai Ordinului MLNR, "ar trebui sa faca un pas in spate, respectiv sa lucreze in alta structura, nu sub umbrela Asociatiei MLNR".a avut mai multe interbari. Una dintre acestea a fost inedita: "Daca va considerati un bun frate mason atunci cand le-ati solicitat intr-o Tinuta celorllati frati masoni sa mearga la DNA sa declarare ce li se cere, deoarece nu suntem decat trei persoane din masonerie vizate, iar ceilalti functionari publici, frati in Masonerie, care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie in declaratia de interse, nu vor avea probleme penale?"."Masonii se obliga sa fie modele de comportament in societate, iar respectarea legii statului este unul din principiile de baza. In orice conditii, fratii sunt indemnati sa-si respecte obligatiile prevazute de lege. Nu le-am cerut niciodata fratilor masoni sa declare ce li se cere de DNA sau de orice institutie a statului, insa pe toti i-am indemnat sa respecte legea in situatia in care li se cere concursul.Nu am afirmat ca alti functionari publici masoni, care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie in declaratia de interese, nu vor avea probleme penale, fiecare fiind raspunzator pentru ceea ce declara sau nu. Nu am facut intr-o Tinuta masonica afirmatiile mentionate de inculpatul Popa in intrebare. Am spus mereu ca indemn fratii sa respecte legea si sa dea tot concrsul organelor de cerecetare penala daca vor fi solicitati."Procurorii DNA au incercat sa explice in rechizitorul trimis judecatorilor care ar fi fost motivatia lui Liviu Popa si al lui Ovidiu Galea de a adera la MLNR."Astfel, apartenenta celor doi inculpati la o Asociatie de tipul MLNR, Asociatie ce s-ar caracteriza, raportat la scopul infiintarii sale, ca avand deziderate umane si spirituale inalte, urmarind cultivarea in randul membrilor sai a unor importante valori morale, Asociatie care in raport de aceste obiective duce la selectarea membrilor sai ca o categorie elitista a societatii, implicand in mod logic acceptarea unor persoane, personalitati, cu nivel ridicat de instruire, pregatire profesionala si, consecvent acestora, cu functii sau pozitii importante in domeniul lor de activitate, ilustreaza intentia celor doi inculpati, aflati in incompatibilitate vadita cu aceste idealuri morale, de a se integra unui cerc de persoane cu functii si pozitii importante in societate pentru a obtine protectia acestora si in acelasi timp de a-si disimula postura infractionala", sustin procurorii DNA.