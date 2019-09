Un martor-cheie din dosarul colonelului Dragomir, judecat pentru complicitate la trafic de influenta

Care este situatia dosarului lui Dragomir

Dosarul lui Emile Kharrat a ajuns pe rolul Tribunalului Bucuresti pe 13 februarie 2019, iar procurorii DNA nu au dat un comunicat de presa in momentul emiterii rechizitoriului. Potrivit portalului instantelor , procesul este in faza de Camera Preliminara, in care sunt verificate probele si legalitatea rechizitoriului.Anuntul despre acest caz a fost facut, vineri, in sala de judecata, in timpul procesului lui Dragomir. Aflat in Liban, Emile Kharrat trebuia audiat ca martor prin comisie rogatorie, dar procurorul DNA a spus ca nu s-ar mai impune aceasta audiere, deoarece afaceristul este inculpat intr-un caz ce are legatura cu acest proces.Un exemplar al rechizitoriului realizat de procurorii DNA din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari a fost depus in instanta.Cazul lui Daniel Dragomir s-a amanat pentru data de 25 octombrie, din mai multe motive procedurale. La dosar a ajuns o alta comisie rogatorie, realizata in Liban, in cazul milionarului francez de origine libaneza Rami Ghaziri, cunoscut ca "Regele Puilor".Milionarul este cel care a denuntat la DNA ca i-ar fi dat 460.000 de euro lui Daniel Dragomir pentru a-i proteja afacerile in fata institutiilor statului.Unul dintre motivele de amanare au vizat modul in care s-a realizat traducerea, din limba araba in romana, dar si pentru a se verifica ce procurori au mai facut comisii rogatorii in cazul lui Ghaziri. "Regele Puilor" a aratat in marturia sa ca a mai raspuns la o parte din intrebari intr-o alta comisie rogatorie, realizata in matie 2018.Curtea de Apel Bucuresti are pe rol apelurile facute de DNA, Daniel Dragomir si sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ-Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Si ea a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.