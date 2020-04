Un ofiter de politie a luat spaga 10.000 de lei si pentru asta va fi pedepsit sa munceasca la spatii verzi

Ziare.

Sandu Palatinu trebuie sa presteze 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, in cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si/sau la intretinerea curateniei in zonele verzi aferente unitatilor de invatamant din Slobozia (Ialomita).Conform acordului semnat, Sandu Palatinu ar fi primit de la o persoana suma totala de 10.200 de lei, pentru a efectua in regim de urgenta si fara programare 54 de operatiuni de inmatriculari de autovehicule (48 de inmatriculari definitive pentru care a primit cate 200 de lei si 6 inmatriculari provizorii pentru care a primit cate 100 de lei).Totul s-ar fi intamplat in perioada 15 septembrie 2017 - 12 octombrie 2017.," anunta DNA.In prezenta avocatului, politistul a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinute in sarcina lui, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia.Politistul are mai multe drepturi interzise pe o perioada de un an, de la executarea pedepsei principale: sa fie ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a alege si de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.," conchide DNA.Dosarul de urmarire penala privindu-l pe acesta impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost inaintate Tribunalului Ialomita.I.S.