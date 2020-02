Un ofiter de politie din Bucuresti a recunoscut ca a luat spaga... doua centrale termice si un boiler

Primarul din 1 Decembrie, cercetat

DNA a anuntat vineri ca acordul de recunoastere a vinovatiei a fost trimis la Tribunalul Bucuresti.Potrivit actelor din dosar, in perioada 13-24 octombrie 2016, Cirje ar fi pretins de la administratorul unei societati comerciale, coinculpat in cauza, foloase care nu i se cuveneau, respectiv doua centrale termice, boiler si accesorii, iar ulterior, in data de 01 noiembrie 2016, ar fi primit prin intermediar, aceste bunuri in valoare totala de 34.895 lei.," explica DNA.In prezenta avocatului, Cirje a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:- 3 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.Procurorii mai precizeaza ca in aceeasi cauza au dispus sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei in cazul administratorului societatii comerciale, acuzat de doua infractiuni de dare de mita.In continuare, in aceeasi cauza, se desfasoara acte de urmarire penala fata de Gheorghe Petre, primar al localitatii 1 Decembrie, judetul Ilfov, cercetat sub control judiciar pentru infractiunea de luare de mita.