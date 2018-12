Un primar din Ialomita a fost arestat la domiciliu pentru trafic de influenta

Ziare.

DNA a transmis ca in 2017, Costel Vieriu a pretins unui om de afaceri (martor) sa-i remita un comision de 10% din valoarea facturilor ce urmau a fi emise in baza unui contract pe care societatea martorului intentiona sa-l incheie cu primaria comunei Grindu, judetul Ialomita."Dupa ce s-a asigurat ca firma respectiva a castigat contractul, inculpatul Vieriu Costel a primit, in doua transe, de la omul de afaceri suma de 41.000 lei (reprezentand contravaloarea comisionului mentionat anterior) ", sustin procurorii.Potrivit DNA, intr-un context asemanator si pentru acelasi motiv, edilul ar fi cerut de la aceeasi persoana un comision de 15% si a primit, la data de 29 noiembrie, suma de 30.000 de lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.In 30 noiembrie, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de luare a masurii arestului la domiciliu. Instanta a admis propunerea de arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, se mai arata in comunicatul DNA.