Vlad Cosma spune ca nu s-a prezentat la DNA pentru ca a plecat in vacanta: O sa merg saptamana viitoare

"Dezvaluirile" de la Antena 3 despre DNA

Ziare.

com

"Am fost invitat la DNA, in ultima luna, saptamanal, m-am prezentat de fiecare data. In aceasta saptamana, fiind ziua mea de nastere, nestiind ca voi fi chemat, am plecat intr-o vacanta si nu am putut sa ma prezint. O sa ma prezint saptamana viitoare. Nu imi este frica sa merg la DNA.Dupa patru ani de teroare in care mi-au arestat tatal, au vrut sa ma aresteze si pe mine, sora mea a pierdut o sarcina din cauza acestor oameni, nu imi este frica sa merg la DNA. Numai ca nu pot sa ma prezint in fiecare zi, cand suna domnul Onea", a declarat fostul deputat la Antena 3.Vlad Cosma era asteptat sa se prezinte, marti, la DNA Ploiesti pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar. Informatia a fost facuta publica de procurorul sef al DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti, Lucian Onea, luni, intr-o conferinta de presa.Acesta a precizat ca Vlad Cosma a fost citat in calitate de martor.Lucian Onea a precizat ca Vlad Cosma este implicat in mai multe dosare instrumentate la nivelul DNA Ploiesti, el avand in aceste cauze penale "diverse calitati".Antena3 a difuzat, duminica seara, inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Iata replica oficiala a DNA: Este deschis un dosar de santaj. Stenograme: "E si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta" DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj.