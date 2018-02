Vladimir Tismaneanu: Nu Kovesi afecteaza imaginea Romaniei, ci guvernul aflat la cheremul penalului Dragnea

Iata aici cum s-a desfasurat declaratia de presa in care Toader a cerut revocarea sefei DNA

"Este vorba de un atac total impotriva independentei justitiei, de o tentativa de neutralizare, paralizare si chiar distrugere a tot ceea ce inseamna DNA. Domnul Tudorel Toader s-a transformat (in caz ca ar fi fost vreodata altceva) in instrumentul fortelor ostile statului de drept", a argumentat acesta, intr-o declaratie pentru Ziare.com."O institutie recunoscuta international ca reazim si varf de lance al luptei anti-coruptie este acum acuzata de exact opusul a ceea ce face. Nu Laura Kovesi afecteaza grav imaginea Romaniei, ci guvernul pesedist, aflat la cheremul penalului Dragnea", a adaugat Vladimir Tismaneanu.Raportul intocmit de ministrul Justitiei va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.Imediat dupa anuntul lui Toader, oamenii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei pentru a-si arata revolta fata de decizia lui Toader.