Vot coplesitor al procurorilor DNA pentru desfiintarea Sectiei Speciale

Ziare.

com

Adunarea Generala a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie a votat joi pentru a raspunde celor patru intrebari adresate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Amintim ca Predoiu a solicitat, miercuri, magistratilor din Romania un punct de vedere legat de patru teme majore privind Justitia din Romania: pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecatori, noul ciclu temporal de scolarizare la INM si daca se impune desfiintarea SS.Potrivit unui raspuns al DNA, in adunarea generala si-au exercitat dreptul la vot un numar de 123 procurori. Un procuror s-a abtinut la toate cele 3 puncte suspuse votului.1. Referitor la schema de pensionare anticipata a magistratilor,2. In ceea ce priveste perioada de 4 ani de formare a viitorilor magistrati la Institutul National al Magistraturii,3. Cu privire la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor Speciale din Justitie, opinia majoritara a fost pentru abrogarea dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea si existenta acestei institutii.Votul in instante si parchete continua si vineri. Pana la ora transmiterii acestei stiri au votat aproximativ 120 de instante sau parchete.