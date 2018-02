O companie din Statele Unite va cultiva cannabis medicinal in Romania

Ziare.

In scurt timp, piata nord-americana de cannabis medicinal a inregistrat venituri de aproape sapte miliare de dolari, iar estimarile arata ca pana in anul 2025 acestea vor ajunge pana la aproape 56 miliarde dolari, informeaza Profit.ro Dupa succesul legalizarii marijuanei in SUA, un fond american de investitii in domeniul resurselor naturale si in agricultura, vrea sa cultive cannabis medicinal in Transilvania, alaturi de alte plante considerate curative. De asemenea, compania intentioneaza sa deschida si un centru de wellness destinat celor care cauta tratamente naturiste si holistice.Grupul american estimeaza ca acest proiect complex din Transilvania va aduce venituri de 150 de milioane de dolari in anul fiscal 2019. "In cazul serelor, compania se va concentra pe plante medicinale organice precum cannabis medicinal, ganoderma lucidum, castravete amar, sofran si alte ierburi pretioase care pot fi folosite in scopuri medicinale si au preturi peste cel al altor recolte", spun reprezentantii companiei.Grupul american nu a spus cu cine va colabora pentru producerea cannabisului medicinal, insa in mai 2017 compania a incheiat un acord angajant pentru preluarea a 51% din actiunile Maxagro, companie agricola romaneasca.In noiembrie anul trecut, fondul de investitii a semnat o scrisoare de intentie pentru preluarea a 80% din actiunile firmei Medical Corp, unul dintre cei mai vechi furnizori de aparatura si consumabile medicale din Romania.Marijuana medicinala este legala in Romania, insa nu exista niciun medicament pe baza de cannabis. Autoritatile spun ca pana in prezent nimeni nu a depus vreo cerere pentru a introduce pe piata produse cu continut de cannabis, aminteste Profit.ro