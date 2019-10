A fost condamat la 15 ani de inchisoare pentru posesie de cocaina, care era... lapte praf

Ziare.

Mai mult, barbatul chiar a pledat vinovat pentru detinerea de cocaina cu intentia de a o distribui. Acest lucru s-a intamplat in august, insa el si-a schimbat pledoaria dupa ce testele de laborator au dovedit ca substanta gasita asupra lui era lapte praf, relateaza CNN Un judecator a acceptat cererea barbatului si a fost eliberat.Cody Gregg, in varsta de 26 de ani, a povestit judecatorului ca pe 12 august se deplasa cu bicicleta avand laptele in rucsac. El a adaugat ca un politist a incercat sa il opreasca, pentru ca nu avea far, insa el a pedalat si mai tare, apoi a sarit de pe bicicleta si a fugit de politisti. In final, a fost prins, iar oamenii legii i-au gasit praful alb in rucsac.A.G.