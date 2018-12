Aproape o tona de heroina, confiscata de pe doua barci de pescuit

Ziare.

Australia face parte dintr-o coalitie condusa de Statele Unite, care lupta impotriva contrabandei cu droguri si a traficului de arme in regiune, aminteste ABC News.Fregata HMAS Ballarat, apartinand marinei australiene, s-a alaturat operatiunii luna trecuta si a vizat ambarcatiuni suspecte in Marea Arabiei.Membrii echipajului au verificat doua nave de pescuit, in perioada 21 decembrie si 23 decembrie.Ei au confiscat 165 kilograme de heroina in timpul primei operatii si 766 kg in timpul celui de-al doilea raid.Stupefiantele au fost aruncate in mare."O perchezitie amanuntita la bordul navei a dus la descoperirea unei cantitati mari de heroina destinata distribuirii in intreaga lume", a declarat Paul Johnson, comandantul HMAS Ballarat."Prin confiscarea acestor narcotice ilegale din mainile celor care exploateaza alti oameni, am imbunatatit viata celor din regiune", a spus comandantul Paul Johnson.Fregata din clasa Anzac s-a alaturat luna trecuta operatiunii MANITOU la care participa 32 de natiuni, acestea fiind primele capturi facute de echipaj.Comandantul fortelor australiene din Orientul Mijlociu, Jaimie Hatcher, a declarat ca este un inceput promitator pentru implementarea sa."Aceasta operatiune va avea un impact asupra fluxului de stupefiante din intreaga lume si asupra folosirii banilor de droguri pentru a finanta organizatiile extremiste", a declarat Hatcher.