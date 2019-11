Arad: Un barbat a fost prins la vama cu 8 kilograme de cannabis. Drogurile se aflau in autocarul pe care il conducea

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Politia Judeteana Timis, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat 8 kilograme de cannabis in urma unui control facut asupra unui autocar."Ieri, 01 noiembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara - Serviciul Antidrog si politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au organizat o actiune la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu. Astfel, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat un autocar. In urma controlului autocarului, politistii au ridicat in vederea cercetarilor peste 8 kg de cannabis de la un barbat de 39 de ani", se arata in comunicat.Barbatul depistat cu droguri a fost dus la sediul DIICOT Timisoara, pentru audieri.Pe numele acestuia a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, pentru introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de luarea unei masuri preventive.