Australia: 400 de kilograme de metamfetamina ascunse in sticle de sos chilli, descoperite de politisti

Drogurile, cunoscute in mod obisnuit ca ''gheata'' sau ''meth'', valoreaza mai mult de 300 milioane de dolari australieni (206 milioane de dolari americani), a anuntat Politia din New South Wales intr-o declaratie trimisa prin e-mail joi.Forta de frontiera australiana a descoperit drogurile ascunse in 768 sticle de sos de sriracha intr-un transport aerian de marfa din Statele Unite pe 15 octombrie, dupa ce transportul a ajuns la un depozit de marfa din Sydney.Trei dintre cei patru suspecti au fost arestati saptamana trecuta si sunt acuzati de importarea unei cantitati comerciale de droguri ilegale. Un alt barbat a fost arestat joi dimineata si va fi acuzat, a precizat politia, relateaza dpa.Oficialii australieni afirma ca tara lor se confrunta cu o ''epidemie grava'' de consum de droguri cu o ''cerere insatiabila'' de substante ilicite. Aceasta i-a determinat pe contrabandisti sa incerce sa gaseasca noi modalitati de importare a drogurilor.O analiza a datelor privind apele reziduale efectuata la inceputul anului 2019 a constatat ca australienii au cheltuit aproximativ 9,3 miliarde de dolari pentru droguri ilicite intr-un an, intre care aproximativ 9,6 tone de metamfetamina, cele mai consumat drog in Australia.In iunie, autoritatile din Melbourne au confiscat 1,6 tone de metamfetamina, fiind cea cea mai mare cantitate de droguri confiscata pe continent. Drogurile au fost descoperite in difuzoare stereo plasate intr-un transport de marfa care venea de la Bangkok.