Avertisment pentru cei care merg la Electric Castle si Untold: Te pregatesti? Si noi, oamenii legii!

Magistratul, cunoscut pentru lectiile de educatie juridica pe care le preda din proprie initiativa in scolile si liceele din toata tara, a postat sambata seara un mesaj limpede si foarte transant pentru toti tinerii care ar putea cada prada ispitei la aceste festivaluri, traficand sau consumand droguri.Cristi Danilet este unul dintre judecatorii clujeni care, din nefericire, a avut de solutionat asemenea cazuri in ultimii ani."Te pregatesti de Electric Castle si apoi de Untold? Si noi, oamenii legii!Sa iti spun mai intai ce ai tu: ai posibilitatea de a decide sa vinzi, daruiesti, detine etnobotanice si/sau droguri, dupa cum ai posibilitatea sa nu o faci.Sa iti spun acum ce avem noi:", avertizeaza magistratul in mesajul postat pe Facebook.Judecatorul explica ce urmeaza sa se intample celor care sunt prinsi: sunt audiati, li se fac analize, sunt supusi unor perchezitii si apoi pusi sa dea socoteala in fata magistratilor.In cazurile mai simple, cei acuzati si dovediti pot scapa cu amenda penala sau cu inchisoare cu suspendare, "dar sigur cu". In cazurile mai complicate, se ajunge in sala de judecata, cu fapta trecuta in, si, in situatii grave, char "in penitenciar pentru cativa ani"."Asadar, asculta pe cineva care solutioneaza anual zeci de cazuri cu tineri prinsi cu droguri si etnobotanice: eu zic ca la festivaluri de acest gen e mai bine sa asculti muzica, sa te distrezi cu prietenii si sa ajungi cu bine acasa, iar la anul sa o iei de la capat.", avertizeaza judecatorul Cristi Danilet.Mesaje pe aceeasi tema a transmis si Ministerul de Interne. Electric Castle are loc la Cluj in perioada 18 -22 iulie, iar Untold se va desfasura tot la Cluj, in perioada 2-5 august.