Barbat prins cu droguri de 60.000 de euro, intr-un apartament inchiriat in Brasov. L-a reclamat proprietarul

Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al DIICOT, duminica, procurorii din Brasov au dispus initial retinerea pentru o perioada de 24 ore a inculpatului D.M., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc."La data de 28 decembrie, proprietarul unui apartament inchiriat in regim hotelier a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca in dormitorul locuintei respective a gasit mai multe pungi ambalate, ce contineau comprimate de culoare roz si prafuri sau substanta solida de culoare alba ori brun deschis.In urma investigatiilor efectuate, procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov - Serviciul Antidrog au identificat si ridicat din imobilul inchiriat in regim hotelier 135 g cocaina, 600 g MDMA cristal pulbere si 2136 pastile MDMA si 100 g ketamina, produse stupefiante pe care inculpatul D.M. urma sa le comercializeze pe raza municipiului Brasov, dar si un satar, un ciocan de snitele, cantare si pungulite pe care acesta le folosea la pregatirea pentru vanzare a produselor stupefiante", se arata in comunicat.Valoarea de piata a drogurilor este de aproximativ 60.000 de euro.Tot duminica, magistratii Tribunalului Brasov au dispus arestarea preventiva a barbatului, pentru o perioada de 30 de zile.