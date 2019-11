Ce tara va deveni principalul producator de canabis medicinal din lume

Ziare.

"Africa va deveni centrul de productie a canabinoidelor din lume", a declarat Jordan Curl, specialist in cultivare si extractie la compania de cercetare si investitii in domeniul canabisului ICAN, in fata a peste 500 de delegati prezenti la conferinta CannaTech din Cape Town, Africa de Sud.Se preconizeaza ca piata africana a canabisului si a produselor asociate se va ridica la 7,1 miliarde de dolari pana in 2023, potrivit unui raport al Prohibition Partners cu sediul la Londra.Cu un teren abundent, o forta de munca importanta si un climat ideal pentru cultivarea canabisului, investitorii au fost interesati sa cerceteze continentul si, in special, sudul Africii, relateaza dpa.Africa ofera cultivatorilor un sol curat, putina poluare si multe tulpini de CBD de inalta calitate, unul dintre cele mai importante canabinoide gasite in canepa, pozitionand ideal continentul pentru exporturile globale, a mai spus Curl."In schimb, este probabil ca Uniunea Europeana sa devina una dintre cele mai importante piete de retail, pentru ca exista o cerere mare de CBD, insa o lipsa a infrastructurii pentru cultivare si extragere", a spus Curl.Africa de Sud este lider al intrarii Africii pe piata globala, impreuna cu Lesotho si Zimbabwe, acordand recent licente pentru cresterea si exportul de canabis in scop medicinal.Si alte tari, intre care Swaziland, Uganda si Malawi, examineaza in prezent legalizarea cultivarii canabisului in scop medicinal sau pentru aplicatii industriale.