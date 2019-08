Cocaina de 2,5 milioane de euro, gasita in cutii de banane pe litoral. O parte din ea a ajuns si in Romania.

Ziare.

com

Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si au fost descoperite intamplator de muncitorii care descarcau fructele, a precizat procurorul Gheorghi Chinev intr-un briefing de presa.Cutiile sosisera cu vaporul din Ecuador via Italia, ajungand in portul Burgas pe 27 iulie. Doua zile mai tarziu, 19 containere cu 20.626 cutii de banane au fost descarcate de pe nava, iar ulterior au ajuns in depozit. Ele erau destinate unei companii bulgare.Cocaina se afla in pachete de 2,5 kg, ascunse in asa fel incat, la deschiderea cutiilor, doar bananele erau la vedere.Pachetele cu cocaina erau invelite in folie metalica, probabil pentru a nu fi depistate de scannerele cu raze X.Expertii urmeaza sa stabileasca gradul de puritate a cocainei.In conferinta de presa a reiesit ca un numar neprecizat de cutii cu banane au fost vandute deja in Romania.