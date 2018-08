Cum ar putea drogul interzis in Romania sa devina un leac pentru afectiuni grave

Ziare.

com

Se tot spune de cativa ani ca planta ar putea fi leacul pentru boli pentru care medicina moderna inca nu are tratament. Parerile sunt impartite. Unii cred ca e doar o conspiratie a traficantilor de marijuana care vor sa-si ascunda afacerile murdare in spatele unor companii de cercetare legale. Altii, dimpotriva, sustin cu tarie efectele tamaduitoare ale cannabisului, iar cei mai entuziasmati sunt cei care au gustat din savoarea plantei. In sfarsit, "zeul" lor primeste meritele cuvenite.Exista un caz foarte interesant, cel al lui Jonas Duclos, pe care, la varsta de 15 ani, doctorii l-au diagnosticat cu PRP, o boala genetica foarte rara, care ii afecteaza pielea si sangele si-i provoaca dureri groaznice. Partea cea mai grava este ca nu exista un tratament pentru boala lui.De pe la 17 ani, Duclos a inceput sa caute cu disperare o metoda prin care sa amelioreze durerile si, intr-un final, a gasit-o in cannabis, in ilegalitate, la inceput, dupa cum te-ai astepta. Potrivit afirmatiilor lui Duclos, cannabisul s-a dovedit mai eficient decat oricare alt medicament cu care il tratau doctorii.