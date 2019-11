DIICOT: Doi barbati au fost prinsi in flagrant cu droguri de 100.000 de euro, pe care urmau sa le vanda in cluburile din Bucuresti si Ilfov

Ziare.

Unul dintre ei a fost prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, iar celalalt a fost pus sub control judiciar pentru 30 de zile, potrivit comunicatului Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Flagrantul face parte din activitatea de urmarire a unei grupari infractionale care vindea cocaina si Ecstasy in cluburile din Bucuresti si Ilfov.Iata comunicatul DIICOT "La data de 31.10.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului C. I.-V., pentruIn perioada iunie - octombrie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, au documentatAstfel, la data de 31 octombrie 2019, inculpatii C. I.-V. si C. C. R. au fost prinsi in flagrant dupa ce au ridicat de la o firma de curieratValoarea de piata a drogurilor este de aproximativInculpatul C. I.-V. a fost prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Fata de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT- Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pentru o perioada de 30 zile.Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a fost desfasurata cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane - Brigada Speciala de Interventie Bucuresti "Vlad Tepes".Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie".C.P.