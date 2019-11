Doi tineri din Bucuresti, prinsi cu 6 kilograme de canabis intr-un troler

Ziare.

"La data de 31 octombrie 2019, politistii din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT, au prins in flagrant delict doua persoane, in timp ce ar fi transportat, cu un autoturism de teren, un troler in care era ambalata cantitatea de 6 kg de canabis.La momentul legitimarii, barbatul din autoturism a prezentat o carte de identitate falsa, avand aplicata fotografia sa si datele de identitatea ale unei persoane decedate din februarie 2018", informeaza vineri un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).In urma verificarilor efectuate de politisti, a rezultat ca cei doi concubini se ocupau cu traficul international de droguri de risc (canabis), pe ruta Spania - Romania, precum si de distributia in Bucuresti.Politistii au ridicat in vederea continuarii cercetarilor trolerul cu canabis, 800 de lei si un telefon mobil. De asemenea, a fost aplicat sechestrul asigurator asupra autoturismului.Potrivit DIICOT, cei doi au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc."La data de 23 octombrie, procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca inculpatul C.C.F. se deplaseaza frecvent in Spania (aproximativ o data pe luna), de unde cumpara 4-5 kilograme de canabis, pe care le expediaza in Romania, prin intermediul unei firme de curierat. S-a retinut faptul ca inculpatul isi ridica personal coletele de la firma de curierat si, ulterior, distribuie drogurile dealerilor si consumatorilor de pe raza municipiului Bucuresti", mentioneaza DIICOT.In urma investigatiilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca, pe 23 octombrie, inculpatul a plecat de pe aeroportul Otopeni, cu o cursa a unei companii aeriene, pe ruta Bucuresti - Barcelona."Aflandu-se pe teritoriul Spaniei, inculpatul a pregatit un colet ce continea cantitatea de 6 kilograme de canabis, pe care l-a expediat prin intermediul unei firme de transport, de pe un alt nume, (folosind in acest sens o carte de identitate falsa), ca expeditor fiind mentionata si concubina sa, inculpata G.E.I.La data de 31 octombrie, in jurul orei 10,00, inculpatul, impreuna cu concubina sa, s-a deplasat in municipiul Slobozia, cu un autoturism, de unde au preluat doua bagaje de la reprezentantul companiei de transport dupa care au plecat spre municipiul Bucuresti", precizeaza DIICOT.Cei doi au fost opriti in timp ce se aflau in autoturism, pe Autostrada 2, iar cu ocazia controlului efectuat in portbagajul autovehiculului a fost identificat un troler ce continea cantitatea de 6 kilograme de canabis.Tanarul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, iar fata de concubina acestuia, procurorii DIICOT au solicitat instantei luarea masurii arestului la domiciliu, pe o durata de 30 zile.Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti.