Droguri de peste 200.000 de euro, descoperite in urma unui flagrant in vama Bors

La sfarsitul anului trecut, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Bistrita-Nasaud, s-au sesizat din oficiu, cu privire la constituirea unei grupari infractionale, specializata in trafic de droguri de risc.Potrivit Politiei, joi a fost organizat un flagrant delict, in Punctul de trecere a frontierei Bors, in urma caruia au fost prinsi 3 barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 52 de ani, toti din judetul Bistrita-Nasaud, imediat dupa ce acestia au trecut frontiera din Ungaria in Romania, cu doua autoturisme.In urma controlului, politistii au descoperit 17,6 kg. de canabis si 354,3 grame de cocaina.Ulterior, au fost facute zece perchezitii domiciliare la locuintele mai multor persoane implicate in traficul de droguri, fiind descoperite si ridicate 60 de grame de canabis, 15 grame de hasis, seminte de canabis, cantare de mare precizie, bonguri, grindere, obiecte purtatoare de urme vegetale si carduri cu urme de substanta pulverulenta de culoare alba.De asemenea, au mai fost ridicate medii de stocare, inscrisuri, 2.200 de lei si 40 de euro, un box metalic si un baston telescopic.Au fost indisponibilizate si 3 autoturisme ce ar fi fost folosite la comiterea infractiunilor.Opt persoane au fost conduse pentru audieri, iar fata de patru dintre acestea, procurorul DIICOT Biroul Teritorial Bistrita-Nasaud a dispus retinerea pentru 24 de ore. Acestea urmeaza sa fie prezentate, vineri, instantei Tribunalului Bistrita-Nasaud, cu propunerea de arestare preventiva.Cercetarile sunt continuate pentru constituire de grup infractional organizat, introducere in tara de droguri de risc, trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc.