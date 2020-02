Grupare care vindea heroina, psihedelice si metadona in Bucuresti si Ilfov a fost destructurata

Ziare.

"Timp de aproximativ 6 luni, politistii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si procurorii D.I.I.C.O.T. au desfasurat investigatii vizand un grup infractional organizat, ce avea preocupari traficul de heroina, noi substante psihoactive si metadona, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. In cauza, a fost documentata activitatea infractionala a 22 de membri ai grupului", a anuntat, joi, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca operatiunea a fost finalizata in dimineata zilei de 26 februarie a.c., cand politistii din cadrul Serviciului Antidrog, in baza mandatelor emise de Tribunalul Bucuresti, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au desfasurat 16 perchezitii domiciliare simultane, pe raza municipiului Bucuresti si in judetul Ilfov si au pus in aplicare 22 mandate de aducere."Pe parcursul tuturor activitatilor efectuate in cauza au fost ridicate, in vederea cercetarilor, aproximativ 1.000 de grame de heroina, 100 de grame de noi substante cu proprietati psihoactive, 58 de comprimate de metadona, detinute fara reteta, un gram de cocaina, sumele de 23.950 de lei, 1.450 de euro si 70 de lire sterline, despre care se detin date ca ar proveni din traficul de droguri. Au mai fost ridicate 8 cantare electronice de mare precizie, 11 telefoane mobile si 11 cartele SIM, o tableta electronica, un dispozitiv de detectare a camerelor video si a microfoanelor disimulate, detinut ilegal", au mai preciza politistii.In urma audierilor, au fost emise 5 ordonante de retinere cu propunere de arestare preventiva, fata de 5 persoane, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, efectuarea de operatiuni stiind ca acestea sunt susceptibil de a avea efecte susceptibile si constituirea unui grup infractional organizat.