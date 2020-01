Lideri ai traficantilor de droguri, spanzurati in Iran: Ancheta a durat 5 ani, au fost confiscate peste 100 de tone de narcotice

Ziare.

Traficantul care conducea operatiunile si adjunctul acestuia au fost spanzurati in inchisoarea centrala din provincia Hormozgan din sudul tarii, au informat surse judiciare citate de agentie. Alti 18 membri ai gruparii cunoscute sub numele de "Aligatorul din Golful Persic" au fost condamnati la inchisoare pe termene lungi si la plata unor amenzi.Seful traficantilor, in varsta de 36 de ani, controla operatiuni de mare amploare in toata zona Golfului Persic.Iranul aplica pedeapsa cu moartea pentru crime, violuri, jafuri armate si cazuri grave de trafic de droguri. Pe plan international, tara a fost criticata pentru numarul mare de executii.