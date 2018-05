Mai multi italieni care faceau trafic de droguri in Mamaia au fost prinsi de politisti

Ziare.

com

Potrivit DIICOT, cetateanul italian Bichara Philippe a vandut, in noaptea de 27 spre 28 aprilie, intr-un cort amenajat cu ocazia unui festival din Mamaia, 10 comprimate de culoare roz (MDMA), drog de mare risc, contra sumei de 700 de lei.Procurorii si politistii au facut, in 29 aprilie, o perchezitie intr-un complex din Mamaia, la o locuinta inchiriata de catre mai multi cetateni italieni pe perioada minivacantei, in urma careia au fost ridicatesubstanta cristalizata,si un cantar electronic de precizie, precum si suma de 21.387 lei si 5.145 euro.Tribunalul Constanta a dispus masura arestarii preventive a cetateanului italian pentru o perioada de 30 zile, iar alti cinci italieni sunt in continuare cercetati pentru detinere de droguri de risc si de mare risc.In acest context, amintim ca, luni, 3 tineri au avut nevoie de ajutorul medicilor , dupa ce au consumat substante interzise intr-un club din statiunea Mamaia. O tanara din Polonia a fost gasita in coma.De asemenea, amintim ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral, vor fi facute teste antidrog , ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri.