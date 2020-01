O femeie si un barbat, prinsi cu 6 kg de canabis pe bancheta din spate a masinii

Ziare.

Drogurile au fost trimise din Spania si au fost preluate de la o firma de curierat."Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.- B.T. Bistrita-Nasaud, au organizat o actiune de prindere in flagrant, a unor persoane banuite de trafic de droguri de risc.Astfel, politistii au depistat in trafic un autoturism in care se aflau o femeie, de 35 de ani si un barbat, de 37 de ani, ambii din Sieu Magherus", a transmis, luni, Politia Judeteana Bistrita-Nasaud.Potrivit sursei citate, in urma controlului efectuat, pe bancheta din spate, politistii au descoperit un bagaj in care se aflau 12 pachete vidate ce contineau o substanta vegetala de culoare verde."In urma analizelor de laborator, a rezultat faptul ca este vorba de 6 kg. de cannabis", au mai transmis politistii.La randul lor, reprezentantii DIICOT au precizat ca barbatul a ajutat o persoana neidentificata pana la acest moment sa introduca in Romania, prin intermediul unei firme de transport din Bistrita, cannabis expediat din Spania.Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de droguri de risc si complicitate la introducerea in tara de droguri de risc.