Oreste Teodorescu, audiat in Dosarul "Cocaina pentru VIP-uri". La iesirea de la DIICOT, a amenintat presa cu instanta

Jurnalistul a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti cu putin dupa ora 11:00, singur, refuzand sa faca declaratii cand a ajuns, insa a spus ca va raspunde mai tarziu presei la intrebari.La iesirea din sediul Parchetului, jurnalistul a explicat ca a fost citat in calitate de martor si ca nu are nicio legatura cu acest caz."Am fost chemat prin citatie pe data de 12 iulie, in calitate de martor. Nu am putut sa vin atunci pentru ca, pana ieri, am fost intr-o tabara in Delta Dunarii. Nu am nicio legatura cu niciuna dintre persoanele implicate in acest caz.Nu am vandut si nu am cumparat droguri, pentru consum propriu. Participarea mea in acest dosar a luat sfarsit, astazi, odata cu audierea mea", a declarat Oreste Teodorescu, printre altele.De asemenea, el a reiterat ca ii va da in judecata pe toti cei care au raspandit stiri false despre el si astfel i-au lezat imaginea."Procurorul DIICOT si ofiterul de la politia judiciara mi-au confirmat ca nu au trimis nicio informatie din acest dosar in spatiul public. Ma intereseaza de ce voi, colegii mei de breasla, ati colportat informatii menite sa imi lezeze imaginea. Voi da in judecata pe absolut toti cei care mi-au lezat imaginea publica", a adaugat jurnalistul, uitandu-se la un reporter de la Antena Stars.In plus, Oreste a facut legatura intre mai multe incidente care au avut loc in ultimul timp, evocand episodul in care sotia si copilul realizatorului TV Rares Bogdan au fost atacati in momentul in care intrau in masina.Oreste Teodorescu a precizat ca "nu crede in coincidente"."Mi se pare ca suntem intr-un razboi mediatic, intre cei care vor ca Romania sa fie un stat de drept si unii care vor ca Romania sa se transforme in Penalistan. In masina sotiei lui Rares Bogdan intra doi recidivisti, ceea ce demonstreaza un jaf atipic. Eu sunt chemat ca martor si sunt transformat intr-un fel de Pablo Escobar de Dambovita", a mai declarat Oreste Teodorescu.De asemenea, el a scris, vineri, pe Facebook, ca totul este "o facatura" si va actiona in judecata pe oricine furnizeaza informatii false."Dau aici un raspuns general, tuturor celor care vor sa ma intrebe ceva despre un dosar despre care nu stiu nimic! Nu am fost audiat, nu mi s-a comunicat nici o citatie. Am primit doar un telefon de la numarul acesta (0799) 106 127 de la care am fost invitat luni la Ploiesti.Foarte suspect este faptul ca cineva intoxica cativa jurnalisti cu date 100% false despre mine dintr-o ancheta la care nu am raspuns inca procurorilor. Am contactat avocatul si voi actiona in instanta pe toti cei care fac afirmatii denigratoare si calomnioase despre mine, in afara oricaror probe!", scrie Oreste Teodorescu, pe Facebook.Realizatorul TV ii ameninta cu proces pe toti cei care vor da informatii eronate despre implicare sa in dosar."Tot acest scenariu este o facatura de la cap la coada! Asemenea informatii sunt false 100%. Cereti surselor voastre sa ofere probele aferente, altfel este doar o incercare grosolana de compromitere! Atentie la claritatea informatiilor!Vi s-a spus despre Perchezitii, consum de stupefiante, martor, acum inteleg ca vi se creioneaza profilul unui traficant! Eu voi actiona in judecata pe absolut toti cei care afirma minciuni despre mine. In rest, va urez toate cele bune si sa va faceti profesiunea cu credinta si in spiritul adevarului, altfel este doar o imensa si penibila manipulare!".Numele lui Oreste Teodorescu a fost vehiculat in dosarul "Cocaina pentru VIP-uri" de la Ploiesti, in care au fost audiate mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu si Elis Armeanca.Doua persoane au fost arestate preventiv si una este in arest la domiciliu, acuzate ca furnizau cocaina si cannabis unor persoane publice din Bucuresti si judetele limitrofe, la preturi cuprinse intre 50 de lei si 100 de euro.