Politistii au prins 17 soferi sub influenta consumului de droguri, in ultima luna

Potrivit Politiei Romane, in toate cele 17 cazuri de soferi prinsi pe autostrazi, politistii au intocmit dosare penale pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Totodata, politistii au dispus masura retinerii permisului de conducere si eliberarea dovezii inlocuitoare, fara drept de circulatie Astfel, in noaptea de 20 spre 21 ianuarie, la kilometrul 23 al Autostrazii A1 Bucuresti - Ramnicu Valcea, a fost prinsa o persoana in timp ce se afla la volan sub influenta cannabisului.In noaptea de 3 spre 4 februarie, pe Autostrada A3 - Bucuresti - Brasov, la kilometrul 21, a fost depistataDe asemenea, in 14 februarie, pe aceeasi autostrada , la kilometrul 43, politistii rutieri au oprit un autoturism, soferul acestuia fiind supus testarii cu aparatul DrugTest. Rezultatul a indicat prezenta substantelor psihoactive cocaina si cannabis.Aceleasi substante au fost consumate si de un alt conducator auto, prins de politisti, in aceeasi zi, la kilometrul 244 al Autostrazii A1, Ramnicu Valcea-Deva.In 21 februarie, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au observat un autoturism abandonat pe banda de urgenta a autostrazii, in zona kilometrului 303, pe sensul de deplasare Sibiu - Deva. Masina avea avarii ce pareau a fi provenite dintr-un accident rutier. Soferul, un tanar de 19 ani din Sebes, judetul Alba, s-a prezentat la sediul politiei, unde a fost testat, rezultatul fiind pozitiv pentru cannabis.