Prins cand a vrut sa introduca intr-un centru de carantina din Cluj droguri si un cutit de vanatoare

Tanarul de 26 de ani le-a spus jandarmilor ca vrea sa ii duca pachetul prietenului sau, iar acestia au verificat si au descoperit ca in pachetele de tigari erau substante vegetale interzise, arata Press Alert. Pachetul era destinat unui baiat de 24 de ani aflat in carantina.Acum, prietenul acestuia are dosar penal.Citeste si Carantina in Romania: Heroina livrata in paine, evadare de sub paza pe fereastra