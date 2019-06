Record istoric pentru cocaina, iar productia de opiu e in declin fara precedent

Declin fara precedent pentru opiu

Cu 1.976 de tone, productia de cocaina a crescut cu 25% fata de 2016, potrivit estimarilor agentiei cu sediul la Viena.Cresterea productiei de cocaina, care ajunge in principal pe pietele din America de Nord si Europa, este legata de extinderea culturilor si a capacitatii de productie din Columbia, subliniaza agentia.In aceasta tara, care asigura circa 70% din productia mondiala, suprafetele de arbori de coca au crescut cu 17% in 2017, o consecinta a acordului de pace semnat in 2016 cu gherila FARC, ceea ce a permis paradoxal grupurilor criminale sa se dezvolte in teritoriile controlate anterior de aceasta gherila.Totodata, UNODC a declarat ca "o reducere a eforturilor de eradicare a contribuit la ideea ca aceasta cultura are un risc scazut" in Columbia.Pe de alta parte, pana la 1.275 de tone de cocaina au fost confiscate in 2017, o crestere de 13%, potrivit agentiei ONU, care a salutat o mai buna cooperare internationala in acest domeniu.Cu toate acestea, cocaina ramane drogul consumat de 18,1 milioane de persoane din intreaga lume, in special in Statele Unite, unde 2,1% din populatia adulta il consuma.In schimb, afirma raportul, productia de opiu s-a redus drastic pentru prima data in doua decenii, cu un declin de 25% in 2018, ajungand la 7.790 de tone.Acest declin se explica prin reducerea cu 17% a suprafetelor de mac cultivate in Afganistan, o tara care asigura mai mult de 80% din productia mondiala.Cu toate acestea, scaderea trebuie privita cu prudenta pentru ca intervine dupa o crestere de 65% a productiei de opiu in 2017. Ea a atins atunci cel mai inalt nivel de la primele estimari ale UNODC la inceputul anilor 2000.In pofida acestei scaderi, utilizarea opioidelor continua sa creasca la nivel mondial din cauza dezvoltarii constante a consumului de produse de sinteza in America de Nord si Africa, a atras atentia agentia.In Statele Unite, numarul de decese legate de consumul de opioide a crescut cu 13%, ajungand la peste 47.000 de decese in 2017, un nou record. Aceasta crestere are loc din cauza popularitatii fentanilului, a unui opioid sintetic de 50 de ori mai puternic decat heroina si usor accesibil pe baza de reteta.In acelasi timp, utilizarea tramadolului a inregistrat o crestere in Africa, unde cantitatile de analgezic confiscate au crescut de 12 ori in sapte ani, ajungand la 125 de tone, noteaza UNODC.Potrivit raportului UNODC, circa 585.000 de decese au fost raportate in 2017 in intreaga lume in legatura cu consumul de droguri, fata de 450.000 in 2015. Aceasta crestere este legata, in parte, de o mai buna acoperire statistica in unele tari, precum India si Nigeria. Ea nu include totusi China.In total, peste 270 de milioane de persoane consuma droguri in fiecare an, consumul de canabis fiind in crestere, cu 188 de milioane de consumatori, potrivit UNODC. Opioidele afecteaza 53,4 milioane de consumatori.