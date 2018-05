ProTV a dat LIVE la TV o tanara care se droga pe plaja la Mamaia. Politia o cauta acum

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, oamenii legii s-au autosesizat dupa ce au vizionat imaginile, iar acum se afla in cautarea tinerei din imagini."Pana in prezent, nu s-a reusit identificarea acesteia, dar cercetarile continua", au spus sursele citate.In transmisiunea realizata de ProTV, de pe plaja, din zona apropiata festivalului Sunwaves din statiunea Mamaia, intr-un grup de tineri se poate observa o fata care ar trage pe nas un praf.Imaginile au fost postate apoi pe Facebook si au strans, pana acum, peste un milion de vizualizari.In acest context, amintim ca, luni, 3 tineri au avut nevoie de ajutorul medicilor , dupa ce au consumat substante interzise intr-un club din statiunea Mamaia. O tanara din Polonia a fost gasita in coma.De asemenea, amintim ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral, vor fi facute teste antidrog , ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri.