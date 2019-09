Razie a politistilor in Capitala: Doi tineri au fost prinsi la volan dupa ce consumasera cannabis si opiu

Ziare.

com

Astfel, potrivit informarii politistilor rutieri, un tanar in varsta de 24 de ani a condus un autoturism pe Bulevardul Unirii in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive. Persoana in cauza a fost testata cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substantelor psihoactive (cannabis) . Conducatorul autoturismului a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice si i s-a intocmit dosar de cercetare penala.De asemenea, un alt barbat, in varsta de 28 de ani, a fost depistat conducand un autoturism pe str. Resita sub influenta substantelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substantelor psihoactive (opiu) . Si acesta a fost condus la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice si i s-a intocmit dosar penal.In cadrul actiunilor desfasurate noaptea trecuta de politistii rutieri din Capitala au fost aplicate 160 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 56.000 de lei si au fost retinute 28 de permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, nerespectarea regimului legal de viteza si pentru nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric, au fost retrase 5 certificate de inmatriculare si 3 seturi de placute cu numarul de inmatriculare.De asemenea, au fost intocmite 7 dosare de cercetare penala, in special pentru conducerea unui autovehicul de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat, respectiv pentru refuzul de recoltare a probelor biologice.