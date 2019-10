Sapte straini, descoperiti cu droguri de mare risc pe aeroportul din Cluj-Napoca

Ziare.

In cadrul primelor cercetari, persoanele in cauza au declarat ca veneau in vizita in tara noastra, iar substantele erau pentru consum propriu.In perioada 2 - 4 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu diferite curse din directiile Barcelona, Londra, Bergamo, Varsovia, sapte barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, cetateni din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia. Persoanele respective au fost selectate in vederea efectuarii unor controale amanuntite asupra bagajelor acestora, transmite Politia de Frontiera."Politistii de frontiera au descoperit, ascunse in gentile de mana sau bagajele de cala, mai multe tipuri de substante interzise: sase pastile de culoare verde fluorescent, susceptibile a fi produse amfetaminice (ecstasy/MDMA), sase tigarete de tip joint confectionate artizanal, ce contin substante vegetale de culoare verde-olive susceptibile a fi marijuana, patru grame de substanta vegetala, avand culoarea maro, susceptibila a fi hasis, 26 de pastile ecstasy, o substanta fina sub forma de praf cristalin de culoare alba, susceptibila a fi cocaina, intr-o cantitate aproximativa de 5 grame si 43 de produse farmaceutice/substante psihotrope, inscriptionate GG249 si Xanax, susceptibile a contine substanta ALPRAZOLAM", precizeaza sursa citata.Substantele respective urmeaza sa fie transmise spre expertizare la laboratorul de specialitate, in continuare fiind efectuate cercetari sub coordonarea unui procuror DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, sub aspectul savarsirii infractiunilor de introducere sau scoatere din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept.