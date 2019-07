Seful Politiei va sesiza Parchetul in cazul drogurilor de la malul marii. Ce acuzatie aduce

Ziare.

Decizia a fost luata pentru modul in care acesta a gestionat cazul drogurilor venite la mal."Acolo (la Tulcea - n.red.), discutam de seful imputernicit, sef serviciu combaterea criminalitatii organizate. I s-a intrerupt imputernicirea, ofiterul este cercetat in prealabil si vom sesiza Parchetul cu privire la neglijenta in serviciu. Mai sunt si alte nereguli, dar mici. (I se imputa -n.red.) faptul ca a fost informat si nu a raportat la timp. Daca raporta la timp si actiunea se desfasura intr-un mod mult mai rapid", a declarat, luni dimineata, Ioan Buda, citat de Mediafax Amintim ca saptamana trecuta conducerea Politiei Romane a dispus ca Directia de Control Intern sa faca verificari pentru a stabili daca politistii au intervenit corespunzator in cazul capturii de droguri din acest an, de pe litoralul romanesc. Doi cetateni sarbi au fost arestati preventiv in legatura cu aceste droguri.In aprilie, o ampla operatiune de cautare de droguri pe litoral a fost desfasurata de politisti, dupa ce au fost gasite pachete cu cocaina pe plaje si pe mare.In martie, procurorii DIICOT Tulcea au fost sesizati ca in zona unei localitati din judet, dintr-o dubita, a fost pierdut un pachet cu un kilogram de cocaina, cu puritatea de 90 la suta.Ca urmare, au inceput cercetari, iar pe o plaja de la malul Marii Negre, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, a fost gasita o barca rasturnata si pachete suspecte, similare cu cel gasit mai devreme.Cantitatea totala a fost de 1.040 de kilograme brut de cocaina, cu valoare de piata de pana la 300 de milioane de euro.