Traficanti de droguri, prinsi cu focuri de arma in Jilava

Politistii sub acoperire s-au dat drept cumparatori si s-au intalnit cu traficantii in Jilava, arata TVR 1.Cand au inteles ca au fost pacaliti, traficantii si-au abandonat masinile si au fugit. Politistii au facut uz de arma pentru a-i prinde.Unul dintre traficanti a fost ranit la genunchi si a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Ceilalti au fost retinuti si dusi la audieri.Retinut a fost si un tanar despre care nu se stie daca are legatura cu traficantii de droguri. Acesta se afla in masina cu iubita lui si stationa, insa a demarat in tromba cand a auzit focurile de arma, lovind o masina care era parcata. Politistii au tras cu arma si spre masina sa.