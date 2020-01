Trei tone de droguri au fost confiscate in Romania, in primele 11 luni ale anului trecut

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, peste 1.400 de persoane banuite de trafic de droguri au fost trimise in judecata, in primele 11 luni ale anului 2019, in urma actiunilor organizate de politisti si procurorii DIICOT.Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au desfasurat 959 de actiuni operative pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate trafic si consum ilicit de droguri.In urma activitatilor derulate de politistii antidrog impreuna cu procurorii DIICOT, au fost emise 510 rechizitorii si au fost incheiate 256 de acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimise in judecata 1.458 de persoane fizice si juridice banuite de savarsirea a 2.311 infractiuni.Din totalul persoanelor inculpate, 601 au fost retinute sau arestate.In aceasta perioada, au fost destructurate 57 de grupuri organizate de trafic de droguri, formate din 372 de persoane ce au fost trimise in judecata.De asemenea, au fost scoase de pe piata 2.842 kilograme de droguri (dintre care 1.747 kilograme de droguri de mare risc si 1.094 kilograme de droguri de risc) si 47.736 de comprimate.Timp de aproximativ cinci luni, politistii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au investigat activitatea infractionala a unui grup care se ocupa cu aducerea de droguri din Spania. Pe 23 noiembrie 2019, politistii antidrog au retinut in Bucuresti sapte membri ai gruparii, fiind confiscate aproximativ 30 de kilograme de canabis.Intr-un alt caz, in dimineata zilei de 28 noiembrie 2019, un barbat aflat la volanul unui autoturism a fost oprit in trafic, pe raza orasului Pantelimon, de politistii rutieri din Ilfov. La controlul masinii, in portbagaj a fost gasit canabis vegetal si cocaina. Ulterior, politistii au oprit in Voluntari un autoturism in care se aflau sotia barbatului si alte doua persoane. De aceasta data, in urma controlului asupra autoturismului, au fost gasite doua genti de voiaj, care contineau canabis vegetal, cocaina si doua pistoale cu glont.