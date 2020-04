Un barbat aflat in autoizolare vindea cannabis prin gardul locuintei

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 27 martie, barbatul a intrat in tara prin PTF Bors, calatorind din Anglia, dupa care a intrat in autoizolare in locuinta sa.Astfel, vineri, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Oradea, au efectuat o actiune de prindere in flagrant a barbatului, imediat dupa ce acesta a vandut 60 pliculete cu cannabis (aproximativ 100 de grame), contra sumei de 4.400 de lei, prin gardul locuintei sale din judetul Bihor.Anchetatorii i-au perchezitionat locuinta, unde au gasit alte 11 pliculete cu cannabis (aproximativ 11 grame).Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc, in forma continuata.Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale.