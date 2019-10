Un cetatean sarb a fost prins la Vama Giurgiu cu 750 kg de canabis

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, duminica, in jurul orei 00:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb, in varsta de 32 de ani, la volanul unui microbuz, inmatriculat in Serbia.Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul mijlocului de transport, mai multi saci de rafie, de culoare alba. In interiorul fiecarui sac erau mai multe pachete ambalate in folie de staniol, ce cantareau, in total, aproximativ 750 kg canabis.In cauza, cercetarile sunt efectuate de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Giurgiu, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic international de droguri de risc, respectiv introducerea in tara de droguri de risc, fara drept.Daca ar fi fost comercializate pe piata neagra, drogurile ar valora aproximativ 9.000.000 euro.