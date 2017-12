Un cuplu de peste 80 de ani avea zeci de kg de marijuana in masina: "Sunt cadouri de Craciun"

Patrick Jiron, 80, and his wife, Barbara, 83, Arrested in Nebraska After Police Pulled them... https://t.co/lyVTfFrnqs pic.twitter.com/m9pSlPEve7 - Fugitive Watch (@FugitiveWatch) 23 decembrie 2017

Patrick Jiron, de 80 de ani, si Barbara Jiron, de 83 de ani, au fost opriti de politisti pentru un control de rutina, dar oamenii legii au descoperit marijuana in masina celor doi, relateaza Washington Post Cuplul a explicat politistilor ca marijuana era pentru... cadourile de Craciun.Cei doi batrani au fost acuzati de posesie de droguri cu intentia de a vinde, pentru ca desi in multe state americane marijuana a fost legalizata, in Nebraska, unde se aflau ei, nu a fost luata aceasta decizie.Autoritatile au estimat ca Patrick si Barbara Jiron aveau marijuana in valoare de 336.000 de dolari.A.G.