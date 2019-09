Un cuplu din Austria care a comandat haine online a primit in schimb o cantitate uriasa de droguri

Ziare.

Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro, relateaza dpa.Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie se aflau articolele de imbracaminte pe care le comandasera din Olanda, cealalta era neobisnuit de grea. Cand au deschis cutia, ei au gasit mai multe pungi transparente pline cu pastile colorate despre care sotia a crezut ca ar putea fi pietre decorative.Sotul a devenit insa suspicios si a dus imediat cutia la oficiul postal, care a alertat politia.Anchetatorii au aflat ca drogurile au fost trimise din greseala in Austria in loc de Scotia unde ar fi trebuit sa ajunga.Politia britanica a identificat si a retinut persoana careia ii era destinat pachetul, in timp ce anchetatorii olandezi incearca sa-l gaseasca pe expeditor, potrivit politiei din Linz.